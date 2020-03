Felber, Kristofori Group

Das Zahlen wird einfacher – dank QR-Rechnung

Die Digitalisierung lässt glauben, dass in Zukunft das Leben mit einem Fingertipp automatisch funktioniert. In der Kampagne von Six für die neue QR-Rechnung werden Kurzgeschichten inszeniert, die die Tücken der Digitalisierung mit einem Augenzwinkern thematisieren.