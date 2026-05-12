Publiziert am 12.05.2026

Im Zentrum stehen Instagram und TikTok. Influencer und Creator kommen dabei nicht primär als Reichweitenlieferanten zum Einsatz, sondern als Produzenten von Bildmaterial in realen Familiensituationen – etwa in «Story-Moment»-Reels und «Parent-POV»-Videos.

Diese Formate zeigen den Alltagsnutzen von Luna Tales. Parallel dazu schaltet Addvanto gezielte Suchkampagnen, um Eltern in spezifischen Momenten zu erreichen – etwa bei der Suche nach Einschlafritualen oder Beschäftigungen für Wartezeiten.

Nach der ersten kostenlosen Nutzung werden die Nutzerinnen und Nutzer über ein CRM-System mit personalisierten Push-Nachrichten und E-Mail-Strecken weiterbegleitet. Ziel ist es, neue Anlässe für Geschichten zu schaffen und Luna Tales als Plattform für Eltern und Grosseltern zu etablieren. Die Kampagne startet in der Schweiz; bei positiver Resonanz ist eine Ausweitung auf den gesamten deutschsprachigen Raum geplant. (pd/cbe)