12.05.2026

Addvanto

Datengetriebene Kampagne für Luna Tales

Die Zürcher Marketingagentur hat für ihre eigene KI-Plattform Luna Tales eine crossmediale Kampagne entwickelt. Diese folgt dem Prinzip «Proof before Scale»: Botschaften und Formate werden zunächst im Schweizer Testmarkt validiert, bevor die Expansion in den gesamten deutschsprachigen Raum erfolgt.
Publiziert am 12.05.2026

Im Zentrum stehen Instagram und TikTok. Influencer und Creator kommen dabei nicht primär als Reichweitenlieferanten zum Einsatz, sondern als Produzenten von Bildmaterial in realen Familiensituationen – etwa in «Story-Moment»-Reels und «Parent-POV»-Videos.

Diese Formate zeigen den Alltagsnutzen von Luna Tales. Parallel dazu schaltet Addvanto gezielte Suchkampagnen, um Eltern in spezifischen Momenten zu erreichen – etwa bei der Suche nach Einschlafritualen oder Beschäftigungen für Wartezeiten.

Nach der ersten kostenlosen Nutzung werden die Nutzerinnen und Nutzer über ein CRM-System mit personalisierten Push-Nachrichten und E-Mail-Strecken weiterbegleitet. Ziel ist es, neue Anlässe für Geschichten zu schaffen und Luna Tales als Plattform für Eltern und Grosseltern zu etablieren. Die Kampagne startet in der Schweiz; bei positiver Resonanz ist eine Ausweitung auf den gesamten deutschsprachigen Raum geplant. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich bei Addvanto: Stefan Planzer (CEO), Santiago Gomez (CTO), Virginia König (Creative Director), Lionel Lindt (Developer), Gerrit Jansen (Developer), Luca Santamaria (Software Engineer), Friedrich Burghoff (Performance Manager), Steven Toma (Technology Consultant).


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