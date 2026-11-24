Publiziert am 24.11.2026

Im TV-Spot rutscht Marco Odermatt in Socken durch eine Wohnung, nimmt Kurven wie auf der Rennpiste und sammelt dabei Kleidungsstücke ein, bis er vor der Waschmaschine stoppt. Den Spot gibt es in Längen von 30 und 10 Sekunden.



Die Gestelle wurden eigens konstruiert, um die Fahrt und die starken Körperneigungen real umzusetzen. Künstliche Intelligenz kam laut Electrolux erst in der Postproduktion zum Einsatz, für den visuellen Feinschliff.



«Selbstverständlich hätten sich heute viele Effekte auch künstlich erzeugen lassen. Marco tatsächlich durch das Set gleiten zu lassen, passt jedoch viel besser zu unserer Leitidee der Kampagne ‹Präzision. Ganz natürlich.›», lässt sich Lukas Christen, Senior Marketing Activation Manager bei Electrolux Schweiz, in der Mitteilung zitieren. Der technische Aufwand beim Dreh sei beträchtlich gewesen.

Inhaltlich zieht die Kampagne eine Parallele zwischen der Ideallinie auf der Rennstrecke und der Technologie in den Waschmaschinen.



Die nationale Kampagne läuft bereits seit dem 19. Oktober auf TV, Digital, Social Media, Out of Home und Print. Neben Plakaten in grösseren Schweizer Städten gibt es Grossflächen in ausgewählten Skigebieten, darunter eine bei den Titlis Bergbahnen in Odermatts Heim-Skigebiet. Ergänzt wird der Spot durch zusätzliche Video- und Social-Media-Inhalte. Laut Yanick Schönenberger, Senior Audience Development Manager bei Electrolux Schweiz, erreicht die Kampagne «über alle relevanten Kanäle hinweg Millionen von Kontakten».



In den Ausstellungen des Fachhandels führt ein QR-Code zu einer AR-Anwendung, in der Odermatt virtuell im Raum erscheint. Dazu gehören ein Produkt-Finder, eine Selfie-Funktion mit dem virtuellen Skirennfahrer und ein Gewinnspiel, bei dem unter anderem Waschtürme einer Marco-Odermatt-Spezial-Edition verlost werden.

Odermatt ist seit 2024 Markenbotschafter für die Wäschepflege von Electrolux. Auch die Partnerschaft mit Swiss-Ski ist erneut Teil der Kommunikation. (pd/cbe)