Publiziert am 25.11.2026

CoffeeB bringt eine neu entwickelte Maschine für seine kompostierbaren Coffee Balls auf den Markt. Das Gerät wurde für Ein- und Zweipersonenhaushalte konzipiert. Begleitet wird die Lancierung von einer Digitalkampagne, die Stefanie Huber und Peter Brönnimann entwickelt haben, teilen sie mit.

Im Zentrum der Kampagne steht der Zubereitungsablauf. Unter dem Motto «Roll. Plop. Mmmh.» wird er in einer kurzen Animation dargestellt. Die drei Wörter werden von grafischen Schwungformen begleitet, die sich an der rollenden Bewegung des Coffee Balls orientieren, sowie von Hip-Hop-Beats mit italienischem Retro-Einschlag. Die Animationen laufen in verschiedenen Längen auf Social Media, als Online-Video, als Display-Werbung und auf DOOH-Screens. (pd/spo)