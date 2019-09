Sir Mary: Delia ist die erste Samsung-Vorguckerin

Die wertvollsten Content-Tipps kommen von den Menschen, die einen am besten kennen – nicht von irgendeinem Algorithmus. Wie lässig wäre es also, wenn man seinen persönlichen Bewegtbild-Berater hätte? Jemanden, der den gewünschten Content genauestens unter die Lupe nimmt und anschliessend sein Urteil und individuelle Empfehlungen abgibt? Genau diesen Jemand hat Sir Mary mit Samsung gesucht und gefunden: Delia W. aus Zürich.

Im Sommer wurde die mit 3000 Franken und einem 75-Zoll-Fernseher dotierte Stelle als Vorgucker/in offiziell ausgeschrieben und via Medienkooperation mit «Blick» und in Social-Kanälen verbreitet, wie es in einer Agenturmitteilung heisst. Über 2500 Serien-, Film- und Gamingbegeisterte bewarben sich. Durchgesetzt hat sich die Zürcher Tätowiererin Delia W., die nun im Oktober vier Menschen dabei helfen wird, die perfekte Unterhaltung zu finden.

Aktuell kann man sich um den Service der Vorguckerin in Kombination mit einem 8K-Fernseher bewerben. Auch in der zweiten Kampagnen-Phase findet der Aufruf mit «Blick» statt. Zusätzlich würden diverse Online-Werbemittel neugierig auf den ungewöhnlichen Service machen. So etwa ein 30-Sekünder, in dem Delia wie eine technologische Innovation in Szene gesetzt wird, wie es weiter heisst.

Mit der Kampagne demonstriere Samsung nicht nur die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten seiner QLED-TVs, sondern positioniere sich auch langfristig als Content-Partner für seine Kunden: Im Nachgang der Promotion wird ein monatlicher Newsletter mit erlesenen Screen-Tipps lanciert, für den die Vorguckerin Delia W. auch in Zukunft als Inputerin tätig sein wird.

Verantwortlich bei Samsung: André Steiner, Fabian Fehr, Sandra Schreiber; verantwortlich bei Sir Mary: Florian Beck, Andi Portmann, Pascal Baumann, Katrin Espelage, Thomas Berger, Reto Clement, Nicolas Hostettler, Jennifer Meier, Ana Brankovic, Iva Bozovic, Jeannine Buscher, Daniel Zuberbühler; Produktion: Billionwords – Christian Breitschmid (Regie), David Luisi (Produzent). (pd/cbe)