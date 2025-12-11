Andmore: Demenz macht Zuhause fremd

Publiziert am 11.12.2025

Die Plakate im öffentlichen Raum greifen das Motiv einer Vermisstenanzeige auf und machen sichtbar, wie Menschen mit Demenz ihre Orientierung verlieren und vertraute Orte wie Zuhause als fremd empfinden. Ziel ist es, Spenden für Aufklärung, Begleitung und konkrete Alltagsunterstützung von Betroffenen und Angehörigen zu sammeln.

Su und Youn Bak gründeten den Verein Dementality nach der Demenz-Erkrankung ihrer Mutter. «Als unsere Mutter an Demenz erkrankte, hatten wir oft das Gefühl, mit unseren Sorgen allein zu sein», so die Schwestern laut einer Mitteilung. «Mit unserer ersten OOH-Kampagne wollen wir sichtbar machen, was Demenz für Betroffene und ihre Familien bedeutet und daran erinnern, wie wichtig Geborgenheit ist. Wir möchten dazu beitragen, dass dieses Gefühl nicht verloren geht und Unterstützung dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird.»

Die Kampagne wurde von der neu gegründeten Zürcher Agentur Andmore übernommen, die für Kreation und Produktion verantwortlich ist. (pd/cbe)