Wieso braucht die Schweiz gesunde, vielseitige Wälder? Welche Pflanzen, Tiere und Pilze finden in ihnen ein Zuhause? Und wie haben sich ihre Bestände über die letzten Jahrzehnte entwickelt? Auf diese und weitere Fragen gibt die nationale Kampagne «Wald-Vielfalt» des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) Antwort.

Für «Wald-Vielfalt» entwickelte Dachcom eine dreisprachige crossmediale Kampagne, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Im Zentrum davon stehen die Leistungen der Schweizer Wälder sowie die eigentlichen Helden, die «Waldbewohner». Diese werden speziell in Szene gesetzt: In Form von Figuren aus Schweizer Holz bevölkern sie Wälder in der ganzen Schweiz. Gross und Klein sind eingeladen, sie im Rahmen einer Wald-Entdeckungstour zu finden. Beim dazugehörigen Wettbewerb können monatlich Biodiversitäts-Memos sowie weitere Preise gewonnen werden. Hintergrundinformationen zu den einzelnen Tieren, Pflanzen und Pilzen gibt es auf der Website zur Kampagne. Dort wird auch erklärt, was Schweizer Wälder für die Allgemeinheit leisten.

Um die Kampagne der Öffentlichkeit näherzubringen, setzte Dachcom zusätzlich verschiedene Bewegtbild-Produktionen um. In drei Landessprachen präsentieren einzelne «Waldbewohner» darin ihre Beiträge zum vielfältigen Waldleben. Zu sehen sind die Videos und Kurzspots im Web, im Fernsehen sowie auch bei PassengerTV im öffentlichen Verkehr. Hinzu kommt eine Social-Media-Aktion, mit der die ganze Bevölkerung aufgerufen wird, die schönsten Seiten ihres Waldes zu zeigen.

Die Kampagne «Wald-Vielfalt» wurde im Rahmen des Internationalen Tages der Biodiversität am 22. Mai lanciert. Das TV-Sponsoring läuft seit 2. Juni. (pd/cbe)