Der US-amerikanische Ausverkaufsimport gehört auch in der Schweiz seit einigen Jahren zur Agenda des Detailhandels. Denner hat diesen Hype hinterfragt und ruft unter dem Motto «Black Everyday» selbstbewusst und herausfordernd in Erinnerung, dass es bei Denner das ganze Jahr, Tag für Tag «Black Friday» ist, schreibt PinkSquirrel in einer Mitteilung.





Zum aufmüpfigen Kampagnen-Motto passe auch die Gestaltung, so die Agentur. Tabloid-Elemente mischen sich mit Street-Art- und Sex-Pistols-Cover-Anlehnungen. Das Resultat sei eine Kampagne, die forsch aber auch fröhlich das Thema Ausverkaufstage (Black Friday, Singles-Day, Cyber-Monday, etc.) aufs Korn nehme und Denner damit als Vorreiter der Tiefpreis-Anbieter vor die Konkurrenz stelle.

Zu sehen ist die Kampagne ab sofort auf Plakaten, Anzeigen, digitalen Werbemitteln und natürlich auf den Einkaufstaschen, die das Kampagnen-Motto «Denner - Black Everyday» in die Strassen tragen. (pd/wid)