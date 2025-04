Publiziert am 15.04.2025

Politik kann mehr als Paragrafen: Mit der Kampagne «Jugend und Gesetz» wollte die Churer Agentur Yes Creative Digital Marketing zeigen, wie man junge Menschen mit einem Augenzwinkern in die politische Debatte holt. Türöffner der Kampagne ist ein Video mit Regierungspräsident Marcus Caduff. Yes inszeniert den Bündner Politiker auf Augenhöhe der Jugend – als trickreichen BMX-Fahrer.

Innert 48 Stunden erzielte das Video über 120'000 organische Views, tausende Likes und hunderte Kommentare. Zahlreiche Meme-Seiten, regionale Medien und Community-Accounts griffen das Video auf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne verfolgt einen Auftrag: Jugendliche sollen verstehen, dass ihre Stimme zählt – und dass sie konkrete Veränderungen in ihrem Lebensumfeld anstossen können. Über gr.ch/jugend können sie ihre Ideen für das neue Gesetz für Kinder- und Jugendpolitik einbringen, ihre Meinung äussern und sich zu Workshops anmelden.

Yes setzte dabei auf eine Kombination aus digitalen und analogen Touchpoints wie Social Ads und verschiedene OOH-Massnahmen wie Flyer und Plakate. Als Partner für die Video-Produktion fungierte die Churer Agentur MovieMaint.