Picky Martin | Boutiq: Der CEO robbt durch den Schlamm

Publiziert am 13.10.2025

In den Hauptrollen der Serie sind Mitarbeitende aus allen Hierarchiestufen zu sehen, die Einblick hinter die Kulissen geben. Die Webisodes zeigen konkret, wie die liechtensteinische Bank ihr Selbstverständnis als «Ideenfabrik» umsetzt und Banking neu denkt, heisst es in einer Mitteilung.





Produziert wurde die Kurzfilm-Reihe von Picky Martin in Zusammenarbeit mit Boutiq. Creative Director Martin Fuchs erklärt den Ansatz: «Wer so anders tickt, muss das nicht erklären, sondern ganz konkret beweisen.»







Die Episoden machen unter anderem erlebbar, wie ein Schlamm-Hindernislauf Pioniergeist und ein neues Wir-Gefühl entfacht, wie aus Kunden eine Community und aus Mitarbeitenden «Game Changers» werden. Inspiriert wurde die Serie vom Jubiläumsfilm zum 25-jährigen Bestehen der Bank, der bei den Cannes Corporate Media & TV Awards 2025 mit zwei Gold-Delfinen ausgezeichnet wurde (persoenlich.com berichtete).

«Dass wir keine gewöhnliche Bank sind, hat sich mittlerweile herumgesprochen», erklärt Esther Goldener, Head of Marketing and Products bei Bank Frick. «Aber was das genau heisst, wollen wir jetzt sicht- und spürbar machen». Die Content-Reihe wird auf den Social-Media-Kanälen der Bank und mit einer Digital-Kampagne ausgespielt. Begleitet wird die Filmserie von Key-Visuals, die Mitarbeitende vor einer LED-Wand zeigen – als Metapher für die Innovationskraft der Bank. (pd/spo)