Jung von Matt Limmat: Der Duft der Kryptowährungen

Mit der Mission, als Bank für alle auch die ganze Schweiz über das neue Kryptoangebot zu informieren, stiess PostFinance an kommunikative Grenzen, schreibt Jung von Matt Limmat am Dienstag. Meta und Google unterbinden Werbung für den Kauf von Kryptos auf Social Media, wo aber gerade die breite Masse an Interessierten unterwegs ist.

Da die Zielgruppe im Netz hohes Interesse an Parfums aufweist, wurde die Idee für «Le Crypt Eau de Parfum» geboren. Via Künstlicher Intelligenz erfragt, wonach Krypto als Duft riechen könnte, wurde Parfumeur Uwe Manasse damit beauftragt, die Antworten in ein Parfum zu verwandeln. Interessierte klickten sich dann via Social Ads auf die Landingpage, wo das Parfum wie auch der Link zum Kryptoangebot zu finden waren.





Nur noch wenige der 1000 Flacons sind in ausgesuchten PostFinance-Filialen kostenlos erhältlich. Auf Ricardo werden mittlerweile mehrere der limitierten Flacons zum Ersteigern angeboten.

Cynthia Hofmann, die Kampagnenverantwortliche bei PostFinance: «An der Parfumidee hat uns überzeugt, dass sie ein vermeintlich komplexes Thema einfach zugänglich macht. So wird Le Crypt Eau zum perfekten Diskussionsstarter.»

Seit Anfang der Woche läuft auch auf den klassischen Formaten (OOH, DOOH, Programmatics) die Kampagne Krypto-Launch. Darin geht es vor allem um den Abbau von Berührungsängsten und den Aufbau von Vertrauenskapital. Headlines wie «Endlich Krypto ohne Nerd-Talk», «Endlich Krypto für den Mainstream» oder «Endlich Krypto ohne Darknet» betonen, dass mithilfe von PostFinance der Handel mit Kryptos wirklich für alle sicher und unkompliziert möglich ist.





Die Kampagne ist ab 25. März flächendeckend in der ganzen Schweiz zu sehen. «Le Crypt Eau de Parfum» wurde bereits am 18. März lanciert.

