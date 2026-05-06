Martin Fueter: «Der Fueter-Neid war da»

Martin Fueter ist gewissermassen das Oberhaupt der legendären Familie Fueter, der «Royal Family der Schweizer Kreativbranche». Der langjährige Condor-Chef spielte in seiner Jugend in einem Spielfilm mit der jungen Romy Schneider und verkörperte auf der Pfauenbühne den Walter Tell. Als einer der letzten Besucher verbrachte er einen Nachmittag bei Pablo Picasso und war Produzent des Oscar-prämierten Spielfilms «Reise der Hoffnung». Im Podcast erzählt er aus seinem bewegten Leben und sucht nach Gründen, warum Werbung heute nicht mehr so spannend sei.

Martin Fueter ist der Sohn von Condor-Gründer Heinrich Fueter und der Schweizer Theaterikone Anne-Marie Blanc, die die legendäre Gilberte de Courgenay verkörperte. Nach der Matura stieg er in die Produktionsfirma Condor ein, die er später mit seinem Bruder leitete. Fueter hat in seiner 46-jährigen Tätigkeit rund 3000 Werbespots produziert, so auch beim Start des Werbefernsehens. Er ist das zweitälteste ADC-Mitglied und gehört seit 1976 zunächst als Mitglied und später als Vorstandsmitglied dem Kreativclub an.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.