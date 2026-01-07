Publiziert am 07.01.2026

Im Zentrum der Kampagne steht ein Glücksbringer, der den Gewinn Monat für Monat persönlich überbringt. Das Kampagnendesign arbeitet mit der Markenfarbe Orange und setzt das Gewinnversprechen visuell in den Fokus, heisst es in einer Mitteilung.

Am Point of Sale und auf digitalen Plakatwänden wird die Figur des Glücksbringers verdoppelt dargestellt, um auf den höheren Gewinn hinzuweisen. Die Kampagne läuft über Radio, Audiospots auf Spotify sowie Online-Kanäle.

Erdmannpeisker gestaltete auch das Losdesign. Die Anfang Januar gestartete Kampagne bildet den Auftakt für eine umfassende Jahreskampagne, mit der Swisslos die Marke Win for Life langfristig stärken will. (pd/spo)