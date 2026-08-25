Ruf Lanz: Der It-Bag erobert neue Städte

Publiziert am 25.08.2026

Vor einem Jahr präsentierte Ruf Lanz eine Awareness-Kampagne im Auftrag des Vereins Getränkekarton-Recycling Schweiz (persoenlich.com berichtete). In dieser waren prallvolle Recycling-Bags topmodisch als neue It-Bags inszeniert. Die Kampagne wurde im «Lürzer’s Archive Best Advertising Worldwide» aufgenommen.

Nun werden die Sujets in einer zweiten Welle wieder gezeigt. Während die Kampagne letztes Jahr in bevölkerungsreichen Städten ausgerollt wurde, sind die Plakate seit Mitte August auch in weiteren Regionen zu sehen, darunter Burgdorf, Davos oder Rapperswil, wie Markus Ruf auf Anfrage präzisiert. Ausserdem ist die Branchenorganisation RecyPac mit dabei, heisst es in einer Mitteilung. Ihr Logo ist auf dem Recycling-Bag abgebildet.

Die Leitmedien sind OOH, DOOH sowie ganzseitige Anzeigen in den Sonntagsmedien, flankiert von zahlreichen Online-Massnahmen. (pd/spo)