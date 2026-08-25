Ruf Lanz: Der It-Bag erobert neue Städte

Vor einem Jahr präsentierte Ruf Lanz eine Awareness-Kampagne im Auftrag des Vereins Getränkekarton-Recycling Schweiz (persoenlich.com berichtete). In dieser waren prallvolle Recycling-Bags topmodisch als neue It-Bags inszeniert. Die Kampagne wurde im «Lürzer’s Archive Best Advertising Worldwide» aufgenommen.
Nun werden die Sujets in einer zweiten Welle wieder gezeigt. Während die Kampagne letztes Jahr in bevölkerungsreichen Städten ausgerollt wurde, sind die Plakate seit Mitte August auch in weiteren Regionen zu sehen, darunter Burgdorf, Davos oder Rapperswil, wie Markus Ruf auf Anfrage präzisiert. Ausserdem ist die Branchenorganisation RecyPac mit dabei, heisst es in einer Mitteilung. Ihr Logo ist auf dem Recycling-Bag abgebildet.
Die Leitmedien sind OOH, DOOH sowie ganzseitige Anzeigen in den Sonntagsmedien, flankiert von zahlreichen Online-Massnahmen. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Ruf Lanz: Danielle Knecht-Lanz, Markus Ruf (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Natalie Seiler, Gian Marco Juon (Account Executive), Sherif Ademi (DTP); involvierte Partner: Chris Tribelhorn (Photo & Video), Lorenz Wahl (Bildbearbeitung), ZipMedia AG (Mediaplanung OOH/DOOH/Print), cptr AG (Mediaplanung Online); verantwortlich beim Verein Getränkekarton-Recycling Schweiz: Simona Marty (Geschäftsführerin), Lara Gruhn (Projektleiterin Kommunikation); verantwortlich bei der Branchenorganisation RecyPac: Odile Inauen (Geschäftsführerin), Stefanie Brauchli (Leiterin Marketing, Sereo).