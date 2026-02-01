Publiziert am 01.02.2026

Die Videos thematisieren unterschiedliche Aspekte: die Regulierung von Wildbeständen, die Auswirkungen auf die Waldverjüngung, den Herdenschutz sowie die Funktion des Wolfs als Schlüsselart. Seit Anfang Januar werden die Videos auf Facebook veröffentlicht, wie die Agentur Zweiraab-Media mitteilt.

«Uns war wichtig aufzuzeigen, dass der Wolf in vielen Aspekten einen sehr positiven Einfluss auf das gesamte Ökosystem haben kann», wird Christina Steiner, Präsidentin von CHWolf. Die Organisation wollte damit einen Gegenpol zur häufig konfliktorientierten Medienberichterstattung über den Wolf schaffen.

Für die Umsetzung setzte Zweiraab-Media auf KI-Animationen. «KI hat uns ermöglicht, in einem engen Budgetrahmen komplexe ökologische Zusammenhänge visuell attraktiv darzustellen», erklärt Projektleiter Luca Steiner gemäss der Medienmitteilung. Klassische Dreharbeiten in sensiblen Naturräumen seien damit nicht nötig gewesen.

Die Videos werden von Wettbewerben begleitet. CHWolf will damit die Aufmerksamkeit für den Wolfsschutz erhöhen. (pd/nil)