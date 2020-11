Erdmannpeisker / Ogilvy: Der neue Sweetspot in der Schweiz

Mit dem Lindt Home of Chocolate öffnete im September das grösste Schokoladenmuseum der Schweiz seine Tore. In beeindruckender Architektur können die Besucher alles über Geschichte, Kultivierung und Produktion von Schokolade erfahren, in der Degustation können sie die Vielfalt der Schokolade entdecken und im grössten Lindt-Shop der Welt finden sie alles, was das Schokoladenherz begehrt. Entsprechend gross sind die Erwartungen an die Besucherzahlen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Erdmannpeisker und Ogilvy entwickelten zur Eröffnung ein umfangreiches Kommunikationspaket zur Bekanntmachung des neuen Schokoladenmuseums sowie den Abverkauf von Tickets.

Für die Bewerbung des Lindt Home of Chocolate hat Erdmannpeisker ein Key Visual sowie ein umfangreiches Set an Massnahmen, entlang der Customer Journey, entwickelt. In schnell geschnittenen Filmen werden die attraktiven Angebote unterhaltsam inszeniert.



Zentraler Hub aller Massnahmen ist die von Ogilvy entwickelte Website lindt-home-of-chocolate.ch, auf der Besucher die Highlights des Schokoladenmuseums bereits online erkunden und bestaunen können.



Die Kampagne umfasst Filme in unterschiedlichen Längen für Online, Social Media und den Einsatz am POS. Zudem wurden Flyer für die Tour-Operator und Plakate für den POS mit einem prägnanten Key Visual umgesetzt.

Verantwortlich bei der Lindt Chocolate Competence Foundation: Martina Kessler (Marketing); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Sybille Erdmann (Beratung), Gabriel Peisker (Creative Director), Christine Weisser (Art Direction), Patrick Fawer (Art Director); Film: Markenfilm Schweiz; Fotografie: Michel Jaussi (Key Visual), Nono Fotografen (Web-Content); verantwortlich bei Ogilvy: Daniel Geiger (Digital Director & Beratung), Stephanie Lang (Creative Direction), Stefanie Busse (Art Direction). (pd/cbe)