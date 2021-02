Der Signage Roboter Chiara dient als aktive, mobile Werbefläche und wurde von der Agentur Wepro Digital lanciert. Er bewegt sich gemäss Mitteilung komplett autonom und spricht Kundinnen und Kunden auf Schweizerdeutsch an. Durch die Face Recognition Software sammelt der Roboter zudem wertvolle Daten zum Konsumverhalten und zu den Besucherzahlen.





Chiara mache die Kundschaft aber auch auf die neusten Aktionen aufmerksam, heisst es in der Mitteilung weiter. Während der Osterzeit preise der Roboter beispielsweise die aktuelle Osterdekoration im Gang 2 oder an regnerischen Tagen die neuen Regenschirme im Obergeschoss an, heisst es in der Mitteilung weiter.

Chiara ist mit der neuesten Technologie ausgestattet. Die Interaktion zwischen dem Roboter und den Kunden sei ein Highlight. Da sie nicht in jedem Verkaufsladen anzutreffen sei, werde die Besucherfrequenz automatisch erhöht, schreibt das Unternehmen weiter. Der Roboter unterstützt Mitarbeitende im Verkaufsprozess und bei der wertvollen Datenauswertung. Durch die Maskenerkennung leiste er seinen Beitrag zur Einhaltung der Schutzkonzepte vor Ort. Zusätzlich lenkt Chiara die Besucherströme durch das Abspielen der aktuellen Werbespots.

Aktuell wird Chiara bei der TopPharm Apotheke in der Europaallee eingesetzt. (pd/lom)