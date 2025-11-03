Publiziert am 03.11.2025

Der neue Snack besteht aus ganzen Haselnüsse, die von Ragusa-Schokolade umhüllt sind. «So Nuts» hat 30 Prozent weniger Zucker als ein herkömmliches Ragusa.







Das kreative Konzept der Agentur Numéro10 inszeniert das unkontrollierbare Vergnügen, welches das Naschen dieser kleinen Bissen auslöst. Manche legen sogar Vorräte an, von dem «kleinen Snack für grosse Nager», wie der Claim der Kampagne lautet.Von der visuellen Gestaltung hergreift die Kampagne Vintage-Codes der 1970er Jahre auf und schafft ein retro-modernes Universum, das der DNA von Ragusa entspricht.

Die Kampagne startete Mitte Oktober, in Zusammenarbeit mit Mediatonic für die Mediaplanung und Frontal Promo für die Sampling-Aktion. Sie läuft als Aussenwerbung und auf digitalen Screens, digital mit einem OLV-Video sowie über eine umfassende Sampling- und Verkostungsaktion. (pd/nil)