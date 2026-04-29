Roman Hirsbrunner: «Der technologische Wandel in der Werbung ist Wahnsinn»

Roman Hirsbrunners Eltern können den Werdegang ihres Sohns immer noch nicht richtig vollziehen. Aufgewachsen im beschaulichen Langenthal, gründete er vor rund 30 Jahren mit seinem Jugendfreund Bernhard Herzig die Digitalagentur Maxomedia, 2014 holte ihn Dominique von Matt zu seiner Agentur Jung von Matt Limmat. Im Podcast «50 Jahre ADC» erzählt Hirsbrunner von den internationalen Kunden Lidl und Mini, der «Feuertaufe» neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie dem Credo des Gründervaters Jean-Remy von Matt «Wir bleiben unzufrieden».

Roman Hirsbrunner gründete nach seinem Wirtschaftsstudium in Freiburg die Digitalagentur Maxomedia in Bern, die kurz danach nach Zürich expandierte. Seit 2014 ist er bei Jung von Matt Schweiz, zuerst als CEO, später auch noch als Hauptaktionär. Längst ist Roman Hirsbrunner ein wichtiger Teil der Schweizer Kommunikationsbranche. So präsidierte er 2016 auch den LSA. Mit seiner Familie lebt Hirsbrunner in der Innerschweiz.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.