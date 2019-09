Der Schweizer Fleisch- und Convenienceverarbeiter hat diesen Sommer die Barbecue-Kampagne 2020 ausgeschrieben. «TBWA\Zürich hat in der Wettbewerbspräsentation sowohl mit der Strategie als auch mit der Kreation überzeugt», wird Davide Elia, Leiter Corporate Marketing/Communication Bell Food Group, in einer Mitteilung zitiert.

Nach jahrelanger Arbeit in Gastronomie/Food Service und verschiedenen Foodkampagnen für den Retail sowie aktuell dem Pitchgewinn von Bell, baue TBWA\ damit die Food-Kompetenz weiter aus. Zu sehen ist die neue Kampagne in der nächsten Grillsaison in TV, Print, OOH, Online und am POS. (pd/cbe)