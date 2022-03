Unter dem Motto «Ostern für mich und dich» beweist die Detailhändlerin humorvoll, dass sie auch zum süssesten Feiertag keine Wünsche offen lässt. Die aktuelle Kampagne läuft erneut unter dem bekannten Image-Dach, wie die verantwortliche Agentur TBWA\Zürich in einer Mitteilung schreibt.

In frühlingshaftem Look und mit einem Augenzwinkern zeigt die Kampagne, dass das grosse Ostersortiment von Coop selbst die anspruchsvollsten Gourmets begeistert: Kinder. Und die wissen bekanntlich ganz genau, was gut ist.

Herzstück der Kampagne ist ein 45-sekündiger Spot, in dem das Thema Osterhase auf überraschende Art und Weise inszeniert wird und sich der Frage widmet, ob der Glaube wirklich (Schoggi-)Berge versetzen kann. Umgesetzt wurde der Spot vom Regieduo Mirjam und Lukas Fröhlich (Shining).

Der Spot wird neben TV und Kino auch in verschiedenen Längen in Online-Werbemitteln zu sehen sein. Zudem wird die Kampagne auf Anzeigen, Social Media, diversen Bannern, in der Coop App und natürlich am POS gespielt.

