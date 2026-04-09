Publiziert am 09.04.2026

Die ZKB begegnet verbreiteten Zweifeln und Hemmschwellen rund um das Thema Geldanlage mit einer klaren Haltung – und einem ausdrücklichen «Ja» als Antwort auf die Fragen ihrer Kundschaft, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit Rod entwickelt und umgesetzt.









Die Kampagne richtet sich an Menschen, die den Einstieg in die Vermögensverwaltung bisher aufgeschoben haben – aus dem Gefühl heraus, es sei zu spät, der Betrag zu gering oder das Thema zu komplex. Genau diese Vorbehalte will die Bank entkräften und ihre Kundschaft zu konkretem Handeln ermutigen. Ausgespielt wird die Kampagne über Social Media, Online-Spots sowie Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Werbung. (pd/spo)