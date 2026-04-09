Die ZKB begegnet verbreiteten Zweifeln und Hemmschwellen rund um das Thema Geldanlage mit einer klaren Haltung – und einem ausdrücklichen «Ja» als Antwort auf die Fragen ihrer Kundschaft, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit Rod entwickelt und umgesetzt.
Die Kampagne richtet sich an Menschen, die den Einstieg in die Vermögensverwaltung bisher aufgeschoben haben – aus dem Gefühl heraus, es sei zu spät, der Betrag zu gering oder das Thema zu komplex. Genau diese Vorbehalte will die Bank entkräften und ihre Kundschaft zu konkretem Handeln ermutigen. Ausgespielt wird die Kampagne über Social Media, Online-Spots sowie Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Werbung. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei der Zürcher Kantonalbank: Jan-Hendrik Völker-Albert (Chief Marketing & Communication Officer), Christian Ohlsen (Leiter Marketing & Kommunikation Retailkunden), Cornelia Grüninger (Senior Projektleiterin Advertising & Campaigns), Dominik Streich (Leiter Markenführung und Design/Creative Director) Gesamtverantwortung Konzeption und Kreation: Rod Kommunikation AG, Tiffany Bottlang (Co-Managing Director), Alessandro Reintges (Co-Managing Director), Philipp Skrabal (Chief Creative Officer), Dragana Knezevic (Client Lead & Senior Consultant), Rainer Bühler (Senior Strategist), Mathias Kröbl (Senior Art Director), Lisa Bolte (Copywriter); Produktion Tasty Pictures: Lea Fee (Executive Producer), Giosch Netzer, Cristina Golland (Producer), Riana Dähler (Production Assistant), Markus Miarka (Director/DoP), Gökhan Saf (AD), apricotberlin (Photographers), Pablo Nouvelle (Musik), Mariana Muñoz (Styling), Nicola Fischer (H&M), Florian Stärk (Colorist), Anil Sarikaya, Luca Starace (Edit), DubDub (Sounddesign/VO); Medienrealisation und Bildbearbeitung blish ag: Fabrizio Rutishauser, Jessica Kottmeyer, Carolina Alpiger, Roman Aebi, Talia Al-Kenani, Jana Weber, Jlona Kopf; Media Webrepublic: Lorena Akyol (Senior Media Strategie), Aline Wiederkehr (Consultant Media Strategie), Vivien Albeck (Senior Consultant Media Buying), Florina Berg (Consultant Media Buying), Margarita Müller (Senior Social Media Marketing Manager), Chiara Naunheim (Consultant Media Buying), Florian Geyer (Associate Consultant Media Buying).