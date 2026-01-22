Publiziert am 22.01.2026

Das Inserat zeigt eine weisse Swatch-Uhr mit der Aufschrift «Me, myself and I» in Endlosschleife und dem diesjährigen WEF-Slogan «A Spirit of Dialogue». Es erschien bereits am Dienstag in verschiedenen Zeitungen und am Donnerstag unter anderem im Blick und in der NZZ.

Die Anzeige ist mit «AI-Dada» überschrieben und verweist auf das im November 2024 lancierte Design-Tool von Swatch. Damit können Nutzer mittels künstlicher Intelligenz eigene Uhren kreieren, die für 170 Franken erhältlich sind.

Bereits im September 2024 hatte Swatch eine Sonderuhr mit den Ziffern 3 und 9 lanciert – als Reaktion auf die damals von den USA angekündigten 39-Prozent-Zölle (persoenlich.com berichtete).

Die in der aktuellen Anzeige gezeigte «Me, myself and I»-Uhr existiert als physisches Exemplar, ist jedoch nicht käuflich. Laut ajour.ch befindet sich das Unikat im Büro von Swatch-Chef Nick Hayek in Biel.

Der Konzern kommentierte die Anzeige gegenüber Blick mit dem Wort «DADAvos». Hayek hat noch nie am WEF teilgenommen. (pd/cbe)