Publiziert am 08.01.2026

Die ehemaligen SRF-Moderatoren Monika Schärer und Stephan Klapproth thematisieren in einem am Donnerstag veröffentlichten Video-Clip barrierefreie SRG-Angebote für seh- und hörbehinderte Menschen.

Die Serie «Fakten statt Lärm» behandelt in newsartig gestalteten Clips zentrale Themen wie Gebühren, Live-Sport, Schweizer Musik, die Abdeckung aller vier Sprachregionen und Medienbesitz. Der erste Clip widmete sich dem Schweizer Film.

«Wir haben Schärer und Klapproth für diese Serie ausgewählt, weil sie glaubwürdig, bekannt und heute niemandem mehr verpflichtet sind», so Mark Balsiger, Geschäftsführer der Allianz Pro Medienvielfalt. Die beiden Moderatoren aus unterschiedlichen journalistischen Genres hätten sich bei den Dreharbeiten auf Anhieb gut ergänzt.

Schärer moderierte unter anderem «Einstein» und «Box Office», Klapproth war bekannt von «10 vor 10». Die Video-Clips werden auf YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook sowie auf der Website der Allianz Pro Medienvielfalt veröffentlicht.

In der Schlussphase setzt die Allianz wie bereits bei «No Billag» vor acht Jahren auf sogenannte Online Warriors. Diese schreiben in ihrem Namen faktenbasierte, sachliche und faire Kommentare auf Online-Portalen, wie es in einem Newsletter vom Donnerstag heisst.

Über die SRG-Halbierungsinitiative stimmt die Schweiz am 8. März 2026 ab. (pd/cbe)