Eingestampfte Kampagnen, Agenturen in Kurzarbeit, Grossumbau und Sparmassnahmen bei den Verlagen, die digitale Transformation von SRF, Belästigungsvorwürfe bei RTS gewichtige Abgänge im Journalismus wie jener von Rainer Stadler oder Jean-Martin Büttner. Und im sich zu ende neigenden Jahr machte die Corona-Pandemie unserer Branche stark zu schaffen – betroffen sind alle, jedoch besonders die Kultur- und die Eventbranche. In unserem Jahresrückblick fokussieren wir uns dieses Jahr auf diejenigen Themen, die uns in den vergangenen Monaten sehr stark beschäftigten. Es sind dies die US-Wahlen und die dortige Bewältigung der Pandemie, die Krisenkommunikation des Bundesamts für Gesundheit, die Agenturen, von denen viele Kurzarbeit anmelden mussten, Journalisten, die unter sehr erschwerten Umständen eine sehr wichtige Aufgabe zur Krisenbewältigung zu erfüllen hatten sowie den Boom im Online-Handel: Mittlerweile haben im Schnitt bereits zwei von drei Personen Shopping-Apps auf ihrem Smartphone installiert. Und global gesehen geraten die Internetgiganten Google, Facebook oder Amazon mehr und mehr unter Druck.

Diese Entwicklungen werden wir thematisieren und zwar mit Expertinnen und Experten - mit denjenigen, die über diese Ereignisse berichten und sie einschätzen können. Den Start in unsere Jahresend-Serie macht unser Interview mit «Mister Corona» Daniel Koch. (eh)