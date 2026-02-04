Publiziert am 04.02.2026

«Auch zum 50. verteilen wir keine Geschenke», wird ADC-Präsident Thomas Wildberger in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. «Nach wie vor werden wir die Arbeiten nach unseren strengen Kriterien bewerten. Aber bei einem bin ich mir sicher: Ein Award im 2026 wird aufgrund der Tatsache, dass es eben das Jubiläumsjahr ist, noch etwas besonderer. Wer einen Würfel gewinnt, wird in Erinnerung bleiben.»

Die Einreichungsfrist läuft bis zum 15. April 2026. Teilnahmeberechtigt sind Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 28. Februar 2026 in der Schweiz konzipiert und in der Schweiz oder im Ausland veröffentlicht wurden.

Die Jury setzt sich aus führenden Kreativen der Kommunikationswirtschaft sowie kompetenten Fachleuten aus der Kreativindustrie zusammen. Sie diskutieren und beurteilen die Einreichungen und definieren mit ihren Bewertungen die Benchmarks.

Reduzierte Gebühren für Einzelpersonen

Der ADC Switzerland senkt die Einreichungsgebühr für Einzelpersonen auf 100 Franken als pauschale Bearbeitungsgebühr. Die Massnahme gilt für Kreative aus allen Bereichen wie Fotografie, Illustration oder Freelancer allgemein.

Der Verband hat mehrere Kategorien zusammengelegt und vereinfacht. Die Kategorie «Fotografie» umfasst neu nur noch vier Unterkategorien: «Commercial & Campaigning», «Corporate», «Editorial» sowie «Fotobasierte Illustration, Bildbearbeitung, Composing».

«Film Craft» und «Audio Craft» wurden in einer Kategorie zusammengefasst, um eine kompetentere Bewertung sowie einen sinnvolleren Jury-Einsatz von Spezialisten zu gewährleisten. Auch «Radio und Audio» sind in einer Kategorie zusammengelegt, wobei die reine Idee im Vordergrund steht. «Film» wird als eigene Kategorie geführt.

KI-Einsatz muss deklariert werden

Für mehr Transparenz und Fairness beim Jurieren ist der Einsatz oder der bewusste Nicht-Einsatz von KI in einer Extra-Beilage auszuweisen. Die Teilnehmenden müssen präzisieren, wie KI eingesetzt wurde oder warum gerade nicht.

Der Sonderpreis «ADCESG» wird auch 2026 an Arbeiten vergeben, die die Gegenwart als Call to Action für eine bessere Zukunft begreifen. ESG (Environmental, Social, Governance) schliesst alle Bemühungen ein, welche die Umwelt, die Gesellschaft und die Unternehmensführung wünschenswert verändern. Die Voraussetzungen für die Qualifikation werden Anfang März veröffentlicht.

Neu werden sich ADC-Jury-Members als Botschafter um die Konkurrenz in gewissen Kategorien bemühen. Craft-Kategorien wie «Fotografie», «Design» oder «Illustration», aber auch «PR» oder «Editorial» erhalten mit rund zehn Spezialisten Ansprechpartner und einen neuen Blick auf das Einreichen und den Wettbewerb. (pd/cbe)