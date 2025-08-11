Die Werbung zeigt Solarpanels in Form von elektrischen Geräten wie E-Gitarre, Akkubohrer oder E-Auto. Ein 20-sekündiger Clip zeigt eine Gitarristin, die ihr Instrument mit lokalem Solarstrom betreibt. Verantwortlich für die Kampagne ist die Agentur TBWA\Zürich, wie sie in einer Mitteilung schreibt.
Ein weiterer Clip zeigt eine Drohne, die verschiedene geformte Solarpanels im Quartier entdeckt. Produziert wurde der Social Media-Clip von der EWZ-internen Abteilung ViDo Video.
Weitere Massnahmen der Kampagne sind Inserate, ein Laschenmailing sowie Social Media- und Display-Ads.
Mit dem neuen EWZ-Angebot können Verbraucher erstmals Solarstrom direkt von Dächern in ihrer unmittelbaren Umgebung nutzen, anstatt aus dem allgemeinen Stromnetz. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei EWZ: Adrian Furger (Leiter Campaigning & Branding), Myriam Mojon (Projektleiterin Customer Experience), Pascal Schaub (Leiter Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Sarah Rüegger, Stéphanie Seematter, Dominik Brülisauer, Marco Kamber, Alisea Ferrara, Susanne Weeber, Jahn Kron, Maude Mahrer (Kreation) Claudia Sigg, Sina Gelin (Beratung) Toni Rubera, Melanie Furrer, Marc Pflug, (DTP) Agnes Meier (Head of Production); Production: ViDo Video: Stefanie Bollag Bereiter (Head of Production), Valdita Shabanaj (Line Producer) Natascha Vavrina (Regie & Kamera) Superposition AG (Motion Control) Cloudscape (CGI) Birdview Picture (Drohne) Emilie Fischer (Art Department) Domenico Catena (Edit) Nicolao Negrello, Fabrice Studer (Motion Design).