Publiziert am 11.08.2025

Die Werbung zeigt Solarpanels in Form von elektrischen Geräten wie E-Gitarre, Akkubohrer oder E-Auto. Ein 20-sekündiger Clip zeigt eine Gitarristin, die ihr Instrument mit lokalem Solarstrom betreibt. Verantwortlich für die Kampagne ist die Agentur TBWA\Zürich, wie sie in einer Mitteilung schreibt.





Ein weiterer Clip zeigt eine Drohne, die verschiedene geformte Solarpanels im Quartier entdeckt. Produziert wurde der Social Media-Clip von der EWZ-internen Abteilung ViDo Video.





Weitere Massnahmen der Kampagne sind Inserate, ein Laschenmailing sowie Social Media- und Display-Ads.









Mit dem neuen EWZ-Angebot können Verbraucher erstmals Solarstrom direkt von Dächern in ihrer unmittelbaren Umgebung nutzen, anstatt aus dem allgemeinen Stromnetz. (pd/nil)






