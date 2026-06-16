Publiziert am 16.06.2026

Das Kreativkonzept stammt von Leo Schweiz, Produktion und Animation verantwortet Prodigious. Seit Montag ist die Kampagne crossmedial ausgespielt – auf Plakaten, digitalen Screens und in sozialen Medien. Visuelles Leitmotiv sind Pride- und LGBTIQ+-Flaggen im öffentlichen Raum.

Im Fokus steht diesmal der Arbeitsplatz als inklusiver Ort – eine Weiterentwicklung der letztjährigen Kampagne, die auf inklusives Recruiting ausgerichtet war. Karl Werner, Zurich Office Lead bei BCG Schweiz, lässt sich in einer Mitteilung mit dem Hinweis zitieren, das Engagement stehe für «ein Arbeitsumfeld, in dem alle Menschen dazugehören, sich einbringen und ihr volles Potenzial entfalten können». Die Initiative positioniert sich explizit als Gegenpol zum Rückzug zahlreicher Unternehmen aus Diversity-Programmen. (pd/cbe)