Zalando, Europas Online-Plattform für Mode und Lifestyle, füllt die festliche Zeit wieder mit Freude: mit einer 360-Grad-Kampagne, die persönliche Momente der Freude und des Glücks zelebriert. Der TV-Spot zelebriert die Rückkehr der gemeinsamen Momente mit Familie sowie Freundinnen und Freunden in der festlichen Zeit, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mittelpunkt der Kampagne «Glück gehört zu uns» ist ein emotionaler und energetischer Aufruf, der den Geist der festlichen Zeit einfängt. Ob nostalgische Familientreffen, lang ersehnte Treffen mit Freunden oder Zeit zu zweit mit dem Lieblingsmenschen – Zalando will gemäss Mitteilung dazu anregen, die Freude in all ihren Formen zu feiern. Die Kampagne sei ein wichtiger Schritt hin zur «neuen Normalität» ­– ohne dabei die Herausforderungen zu vergessen, die wir alle in den vergangenen Monaten bewältigen mussten.

Olympia-Teilnehmern von 2012 führte Regie

Auch in in der Langversion des TV-Spots stellt Zalando Menschen und ihre Emotionen in den Mittelpunkt: Er zeigt die Rückkehr der besonderen Momente, die wir in der festlichen Zeit mit unseren Liebsten teilen. Regie führte Savanah Leaf. Die Olympia-Teilnehmerin von 2012 ist heute Filmemacherin und Fotografin und wurde bereits für einen Grammy (für das beste Musikvideo) nominiert. Die Kampagne wird in verschiedenen Formaten geschaltet. Neben den Kampagnen-Videos und Ausspielungen in Digital-Out-of-Home-Formaten (DOOH) umfasst die Kampagne auch emotionale Bilder des renommierten Fotografen Geordie Wood aus Brooklyn. Auf Zalandos eigenen Social-Media-Kanälen wird zusätzlicher Content mit dem Cast der Kampagne gezeigt. Die 360-Grad-Kampagne wurde gemeinsam mit der Kreativagentur Anomaly entwickelt.

«In den letzten zwei Jahren mussten wir alle viele Herausforderungen bewältigen. Zalando will eine Feel-Good-Bewegung anstoßen, die dieses Jahr die Freude in die festliche Zeit zurückbringt. In ganz Europa warten die Menschen darauf, die verlorene Zeit wiedergutzumachen», lässt sich Ralph Rijks, VP Global Marketing bei Zalando, in der Mitteilung zitieren. Und: «Sich frei zu entfalten und auszudrücken – das ist Teil der DNA von Zalando. Deshalb hoffen wir, mit der ‹Glück gehört zu uns›-Kampagne eine Plattform zu schaffen, mit der unsere Community ihre persönlichen Momente der Freude und ihre glücklichen Erinnerungen teilen kann. Damit wollen wir rechtzeitig zu den Festtagen eine Welle der positiven Gefühle auslösen, eine ‹Wave of Positivity›.»

Begleitend zu Kampagne werden viele weitere Freunde von Zalando in ganz Europa, darunter auch Brands und Partnerinnen und Partner, im Dezember eigene Bilder in den sozialen Medien teilen. Diese sollen zeigen, was Freude für sie bedeutet – und so eine weitere «Welle des Glücks» auslösen. (ots/tim)