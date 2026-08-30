Mona und Mateo: Die Geräte übernehmen die Hauptrolle

Publiziert am 30.08.2026

Für die seit Juli laufende Kampagne verzichtet die Basler Kreativagentur Mona und Mateo auf menschliche Testimonials und lässt stattdessen die Endgeräte selber zu Wort kommen. In kurzen Episoden schildern die «Devicemonials», was ihnen Netz, Support und IT-Sicherheit der Marktführerin bringen. «Die eher technischen Themen können besonders menschlich und nahbar erzählt werden», lässt sich Florian Maag, Creative Lead Branding bei Swisscom, in der Mitteilung zitieren.

Die Spots seien zwar vollständig mit KI erstellt worden, die Ideen, Geschichten und Charaktere stammten aber von Menschen, heisst es weiter. Wie die Produktion tatsächlich ablief, schildern Auftraggeberin, Agentur und die Zürcher Filmproduktion Stories gegenüber persoenlich.com.

Ausgespielt werden die Episoden laut Mitteilung schweizweit auf digitalen Kanälen, auf Social Media, in den blue Cinemas und im Fernsehen. Bis Dezember soll monatlich eine weitere folgen.

Neu ist das Motiv für Swisscom nicht: 2022 liess Serviceplan Suisse in einer Kampagne für IT-Lösungen animierte Server, Router und Bildschirme über ihr Liebesleben klagen – produziert ebenfalls von Stories (persoenlich.com berichtete). Den Werbeetat der Telekomanbieterin betreut Mona und Mateo seit Juni 2025. (pd/nil)