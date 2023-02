Seit 2019 feiert die Credit Suisse am jeweils am 20. Februar den «Tag der Unternehmer:innen». Anlässlich des Geburtstags ihres Gründervaters Alfred Escher ermöglicht sie Unternehmerinnen und Unternehmern in Zusammenarbeit mit der Plattform Startups.ch die kostenlose Firmengründung. Im Rahmen der Fortsetzung der «Bank für Unternehmer:innen»-Kampagne lanciert die Credit Suisse dafür drei Porträtfilme junger Entrepreneurinnen und Entrepreneure. Damit bietet sie diesen nicht nur eine Plattform, sondern positioniert sich somit nochmals stark als die Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer.

Über die letzten fünf Jahre konnte die Credit Suisse am 20. Februar bereits Hunderten von Unternehmen die Gründung ermöglichen, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu gehören auch die Start-ups Kuori, Grow-Grow Nut und Storabble. In drei kurzen Porträtfilmen erzählen die Gründerinnen und Gründer von ihren Erfahrungen und ermutigen angehende Unternehmerinnen und Unternehmer zum Schritt in die Selbstständigkeit. Die Hauptbotschaft der Spots vermittelt die Einfachheit einer Unternehmensgründung am «Tag der Unternehmer:innen» und inspiriert dazu, Hürden und Bedenken in einen «Warum nicht»-Moment zu verwandeln.



Auch 2023 beweist die Credit Suisse Engagement: Am 20. Februar unterstützt sie wieder den Sprung in das Schweizer Unternehmertum, indem sie die Gründungskosten übernimmt.

Die Spots sind auf den Instagram- und LinkedIn-Kanälen sowie auf credit-suisse.com/storys zu finden.

