Komet

Wenn das Warten der Vergangenheit angehört

Mit dem fiktiven Millionär Heini Sutter, der nicht mehr am Spieltisch Schlange stehen muss und seinen Gewinn per Smartphone checken kann: So bewirbt Swiss Lotto die neuen POS-Funktionen der App.