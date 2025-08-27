Publiziert am 27.08.2025

«Power on für die Schweiz» löst den bisherigen Kampagnentitel «Power on für das gute Leben» ab, der seit 2021 verwendet wurde, teilt CRK mit. Die von der Agentur konzipierte und umgesetzte Kampagne zeigt anhand alltäglicher Situationen auf, wo überall elektrische Energie benötigt wird.

Als Auftakt der überarbeiteten Kampagne warb EIT.swiss während der Fussball-Europameisterschaft mit der Botschaft:«Dank 50'000 Elektroprofis bleibt die Schweiz auch von zu Hause aus am Ball», wie es weiter heisst. Weitere Sujets thematisieren nun verschiedene Lebensbereiche – vom Elektroauto über Haushaltsgeräte bis hin zu Freizeitaktivitäten und Unterhaltung.

Die Kampagne läuft in klassischen und digitalen Medien sowie auf digitalen Aussenwerbeflächen an grösseren Schweizer Bahnhöfen. Laut EIT.swiss soll die Imagekampagne die gesellschaftliche Wahrnehmung und Anerkennung der Elektroprofis stärken sowie deren Relevanz für die Schweizer Lebensqualität und Infrastruktur hervorheben. (pd/spo)