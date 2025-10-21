MRB: Die Kreativagentur heisst neu Maison Metzger

Publiziert am 21.10.2025

Die Zürcher Kreativagentur MRB Metzger Rottmann Bürge trägt ab sofort den Namen Maison Metzger. Die 1982 von Kathryn und Ted Metzger gemeinsam mit Matthias Blatter gegründete Agentur hiess ursprünglich Metzger/Blatter/Partner. CEO Silvan Metzger führt nun das Unternehmen in zweiter Generation gemeinsam mit Pia Grossniklaus, Frederick Rossmann und Cyrill Wirz.

Der bisherige Name sei seit dem Ausscheiden von Michael Rottmann nicht mehr aktuell gewesen, erklärt die Agentur in einer Mitteilung. Maison Metzger soll auch eine Hommage an die «Werbe-Dynastie Metzger» sein, heisst es weiter.

Der Name stehe ausserdem für eine Haltung, betont CEO Silvan Metzger. Der Agentursitz sei ein «offener Ort»: «Im Maison Metzger treffen sich Menschen, um zu reden, denken und machen», wird er zitiert. Neben dem Namen ist auch die Webseite der Agentur neu.

Die Agentur, die Teil des globalen Netzwerks Worldwide Partners Inc ist, beschäftigt 18 Mitarbeitende. Seit diesem Sommer befindet sich unter demselben Dach im Zürcher Kreis vier die Tourismusstrategie-Agentur Schmid Pelli & Partner, mit der Maison Metzger eng zusammenarbeitet. Weitere Mieter sind das Marktforschungsinstitut Marketagent, die Digital-Marketing-Agentur Dreifive sowie zwei Start-ups aus den Bereichen Fintech und Medtech. (pd/spo)