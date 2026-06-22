Cannes Lions 26: Die Löwen bleiben noch im Käfig

Publiziert am 22.06.2026

Zum ersten Mal wurden an der Werbe-Weltmeisterschaft in Cannes «Creative Brand Lions» vergeben, bei denen kreative Unternehmenskulturen und -systeme ausgezeichnet werden. Den Grand Prix erhielt am Montagabend Anheuser-Busch InBev aus Belgien – die grösste Brauereigruppe der Welt. Einen Creative Brand Lion gewann zudem Mastercard aus New York.

Die Schweiz sicherte sich zwar einen Platz auf der Creative-Brand-Shortlist, doch «The idea that never had a break» für Kitkat, eingereicht von Nestlé in Vevey, ging am Ende leer aus. Der Case zeigt, wie Kitkat seit über 70 Jahren konsequent auf eine einzige Idee setzt – «Have a break, have a Kitkat» – und diese immer wieder kreativ erneuert, statt sich neu zu erfinden.



Ebenfalls keinen Löwen für die Schweiz gab es zum Start des Cannes Lions International Festival of Creativity in der Kategorie Pharma. Zwar gewann Novartis den Grand Prix, die Arbeit «Relax Your Tight End» wurde aber von Fallon aus Minneapolis eingereicht – somit reist der Löwe in die USA und nicht nach Basel. Nominiert war aus der Schweiz «Voodoo Dolls» für Abbott Established Pharmaceuticals, eingereicht von Weber Shandwick in Genf.



Am Montag wurden zudem zwei weitere Shortlists veröffentlicht: Brand Experience & Activation sowie Creative Data. Auch hier war die Schweiz nicht vertreten. Aktuell bleiben der Schweiz somit acht Löwen-Chancen.







Es könnten weitere Nominationen hinzukommen: Bis am Mittwoch werden noch sieben Shortlists veröffentlicht. (cbe)



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