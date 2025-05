Publiziert am 13.05.2025

Publiziert am 13.05.2025

Mit Brustpflegeprodukten und dem Wissen aus Forschungsarbeit im Bereich Stillen und Laktation möchte die Marke Medela jungen Müttern begleiten. Die orchestrierte internationale Kampagne mit dem Claim «We’ve got you» vermittelt dieses Versprechen.

Die Motive der Kampagne greifen die typischen Herausforderungen der Stillzeit auf empathische Weise auf, heisst es in einer Mitteilung. Der Rollout der globalen Kampagne startet mit orchestrierten Massnahmen in Social Media, Digital Banners, Online-Video, Print sowie POS-Material und Health Care Professionals-Kommunikation. (pd/spo)

Credits

Verantwortlich bei Medela: Lone Enghave Knese (Global Vice President of Marketing Mom & Baby care and Medela Consumer), Letizia Miotto (Director of Marketing Mom & Baby Care Europe), Paola Ambrosecchia (Global Senior Marketing Manager Mom & Baby Care), Janine Gehrig (Global Marketing Manager Mom & Baby Care), Anna Struck-Lustig (Global Marketing Manager Mom & Baby Care); verantwortlich bei Scholz & Friends: Joana Faria, David Fischer, Winfried Schneider, Zara Velchev, Christian Vosshagen (Kreation); Elisa Stahel, Ramona Zwyer (Account Management); Susi Miller (Strategie); Tina Michalski, Lisa de Wall (Art Buying & Produktion); Mathias Rösch (Gesamtverantwortung); verantwortlich für Produktion: Nu Projects Creative Productions, Hannes Deter, Mirjam Lindthaler, Luisa Hanika, Bine Jankowski.