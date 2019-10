PAM Advertising: Die meiste Wahlwerbung ist «Schrott»

Miro Pfister, Co-Inhaber von PAM Advertising, erklärte im Interview mit dem «Tages-Anzeiger», «die meiste Werbung ist Schrott». Klar, müsse man als Kandidat in erster Linie seinen Namen bekannt machen. Kandidatenplakate seien daher aufs Wesentliche reduziert. Keine zusätzlichen Botschaften, sondern nur Name, Bild, Parteilogo. «Und das Ganze in einem frischen Design, damit es nicht wie eine ‹Single sucht› -Anzeige aussieht.» Aber am Ende nützen jedoch «Scheitelfrisuren und Zahnpastalächeln» alleine nichts. Es brauche pointierte Abgrenzung, sagte Pfister weiter.

Parvez Sheik Fareed, ebenfalls Co-Inhaber von PAM Advertising, meint Parteiwerbung sei viel wichtiger als die Kandidatenwerbung. «Die wenigsten Wähler panaschieren, die meisten werfen Parteilisten ein.» Daher sei es wichtig besonders in der Parteienwerbung pointiert aufzutreten. Aber warum gibt es kaum humorvolle Wahlwerbung? «Viele Politiker nehmen sich und ihre Tätigkeit todernst; hier Witz zu zeigen, ist für sie ein Kapitalverbrechen», sagt Sheik Fareed. Aber trotzdem: Wer trockenen und scharfen Humor einsetzt, sei zugänglicher, authentischer.

PAM Advertsiting hat die Kampagne «Langweilig, aber gut» der BDP entworfen (persoenlich.com berichtete). Besonders die Partei als Underdog war für die Agentur eine Herausforderung, die sie besonders reizte. Hinter dem Slogan stehe die Überlegung, dass politische Herausforderungen «unaufgeregt» und «unspektakulär» seien und aber genau kompromissfähige Lösungen zu erarbeiten, bringe am Ende Lösungen.

Die BDP hätte «die Intelligenz und die Eier», Langweiligkeit im politischen Kontext nicht als Schwäche, sondern als Stärke zu erkennen, so Sheik Fareed weiter. «Viele kriegen Schreikrämpfe, wenn sie nur schon daran denken, ein vermeintlich negatives Wort wie ‹langweilig› zu verwenden.» Die politische ­Tätigkeit an sich sei langweilig, aber das heisst nicht, dass man diese Tätigkeit auch langweilig kommunizieren müsse. Man müsse provokativ kommunizieren, um Aufmerksamkeit zu erlangen.