Publiziert am 05.09.2024

Mit einer neuen Kampagne bewirbt die NZZ im Schweizer Markt ihre journalistischen Produkte und lädt zum Download der neu lancierten NZZ-App ein. Die Kampagne setzt auf bildstarke Motive, die zur Auseinandersetzung mit aktuellen Themen herausfordern. Informieren, politisieren, debattieren – journalistische Inhalte können viel leisten und sehr unterschiedliche Leserbedürfnisse bedienen, schreibt die NZZ. Aufbauend auf dem Brandfilm «Gemacht für Zeiten des Umbruchs», der die NZZ als verlässliche Quelle und «Trust Brand» positioniert, weitet die das Medienhaus das Thema auf eine grossangelegte Image-Kampagne in der Deutschschweiz aus.

Die neue Kampagne sucht auf einer emotionalen Ebene den Austausch mit dem Publikum und setzt bewusst auf eine provokative Bildsprache. Passanten sollen sich mit den Themen auseinandersetzen, neugierig werden und sich eine eigene Meinung bilden. Im Zentrum steht die Aussage «Gemacht für…», die die handwerkliche Qualität der NZZ- Beiträge sowie die Expertise und Sorgfalt der NZZ-Redaktion betont.

Bei der NZZ stehe am Anfang und am Ende eines Textes immer ein Mensch, heisst es. Kein allein durch künstliche Intelligenz erstellter Text verlasse das Haus an der Falkenstrasse. Alle Inhalte würden sorgfältig recherchiert, Fakten geprüft und redaktionelle Standards eingehalten. Dieses Handwerk dient dabei dem Leserinteresse: «Gemacht für Wissenslücken» oder «Gemacht für Zweitmeinungen» signalisiert, dass es bei allen journalistischen Inhalten um Information und Orientierung für die Leser geht.



Johannes Berchtold, Head Customer Marketing & Branding: «Die Bildmotive emotionalisieren stark und setzen bewusst auf Reizthemen. Wir wollen, dass sich die Betrachter angesprochen fühlen und sich mit dem Thema auseinandersetzen.» Die Auswahl der Bilder gehe thematisch bewusst in die Breite, um verschiedene Zielgruppen anzusprechen und für die journalistischen Produkte der NZZ zu interessieren. Weitere Motive seien geplant und würden aktuelle Themen aufgreifen.

Die Kampagne wird ergänzt um Motive, die für den Download der neuen NZZ-App werben. Ausgespielt werden die Sujets über die nächsten Monate über Digital-Out-Of-Home-Screens in der ganzen Deutschschweiz, auf Megapostern und verschiedenen Social-Media-Kanälen. Konzipiert wurde die Kampagne als Gemeinschaftswerk vom Customer Marketing & Brandig-Team zusammen mit Prolog7. (pd/wid)