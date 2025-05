Publiziert am 13.05.2025

Der neue Claim «Für alles, was vor dir liegt» zielt darauf ab, UBS für Retail & Affluent-Kunden als zuverlässige Partnerin in allen Entscheidungssituationen bei Finanzthemen zu positionieren, schreibt die Agentur Fraser in einer Mitteilung.

Das Thema «Entscheidungen» im Alltag ist die kommunikative Grundlage der neuen Plattform. Unter dem Motto «Wir können nicht bei allen Entscheidungen helfen. Aber bei vielen» werden alltägliche Entscheidungsmomente im Leben der Kunden gezeigt. Begleitet mit dem Positionierungsslogan, der zuversichtlich in die Zukunft blickt und persönlich sowie direkt anspricht: «Für alles, was vor dir liegt».

Dabei sind die Sujets humorvoll und authentisch. So zeigen sie etwa Entscheidungssituationen zwischen Gabel und Stäbchen beim Essen oder beim Hauskauf die Entscheidung der passenden Wandfarbe.

Die Kommunikationsoffensive soll zeigen, dass UBS nah am Alltag der Schweizerinnen und Schweizer ist. Zuhören, verstehen und den Kundinnen und Kunden helfen, die beste Entscheidung bei Finanzthemen zu treffen, ist die tägliche Aufgabe der UBS-Beraterinnen und Berater.

Die Kampagne startete mit dreizehn Motiven und sechs Social Videos im April in der ganzen Schweiz in reichweitenstarken OOH/DOOH-Medien, Zeitungen, auf Social Media und in weiteren Digitalkanälen sowie auf UBS owned Channels. (pd/spo)