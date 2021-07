Heimat Zürich: Die Preislatte tiefer gelegt

Schweizweit unlimitiert surfen, telefonieren und bis zu zwei GB Daten in der EU und Westeuropa – wer im August das Handyabo Wingo Fair Flat abschliesst, zahlt monatlich statt 55 Franken nur 25 Franken und das mit lebenslangem Rabatt. So heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.



















Um den tiefen Preis des Promo Angebots zu dramatisieren, verlangten Wingo und Heimat Zürich von den Schauspielern Charles Nguela und Xavier Alfonso körperliche Extremleistungen, die diese souverän meisterten. Ihr Limbo-Tanz bzw. die Kampagne ist aktuell schweizweit auf Plakaten, DOOH und zahlreichen digitalen Kanälen zu bestaunen.

