Publiziert am 27.11.2025

Die 2024 gegründete Agentur Rizes wurde von Pierrick Le-Viavant, Jean-François Huertas und Nicolas Grandjean gegründet und übernimmt die kreative Leitidee, die Bildwelt sowie die Umsetzung sämtlicher Kampagnenelemente – von Film und digitalen Sujets über Printmittel bis hin zu Magazin, Landingpage und E-Mailings.

Im Zentrum der Kampagne steht das Motiv der «roten Linie der Menschlichkeit», das sich durch die Sujets und den Spendenaufruf «Spenden Sie jetzt» zieht. Die Visuals zeigen Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen bei der Versorgung von Kindern und greifen die rote Kontur als grafisches Leitmotiv auf.

Rizes trägt neben der Konzeption auch die produktionelle Verantwortung und begleitet die laufende Performance-Steuerung der Kampagne. Die Agentur vereint rund ein Dutzend Fachleute aus Strategie, Kreation und Produktion und ist Teil der WNG Group von Stéphane Grivat, zu der auch WNG (Webentwicklung) und Antadis (E-Commerce) gehören. (pd/cbe)