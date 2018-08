Publicis: Die Schweiz braucht nicht nur Banker

Als Gründungsmitglied und Partner der Stiftung SwissSkills setzt sich UBS seit letztem Jahr für das Ansehen der Berufslehre in der Schweiz ein, wie Publicis in einer Mitteilung schreibt. Das erklärte Ziel des Engagements sei es, die Lehre wieder als das zu positionieren, was sie sei: ein ausgezeichneter Karriereeinstieg mit unzähligen Entwicklungsmöglichkeiten. Damit die Schweiz als Wirtschaftsstandort weiterhin floriere, brauche es gut ausgebildete Berufsleute aus allen Bereichen, schreibt Publicis weiter.

Genau hier knüpft die von Publicis konzipierte Kampagne an. In zwei Filmen werden Banker vor eine handwerkliche Aufgabe gestellt, in der sie sich nicht besonders geschickt anstellen. So wird verdeutlicht, wie wenig sinnvoll es wäre, wenn die Schweiz nur aus Bankern bestünde.



«Die Kampagne soll selbstverständlich nicht den Berufsstand der Banker in Frage stellen, sondern die Vielfalt der Berufe würdigen», erklärt Daniel Fischer, Leiter Marketing Region Schweiz von UBS Switzerland. Der Finanzsektor sei zwar ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Wirtschaft. Einzigartig mache unser Land jedoch das duale Berufsbildungssystem und der hohe Ausbildungsstandard der einzelnen Berufsgruppen. Nicht auszudenken, wenn er selber am Elektrokasten hantieren müsste. «Das überlasse ich lieber den Spezialisten», so Fischer.

Mit der Kampagne wird nicht nur das allgemeine Engagement der UBS beworben, sondern auch die grösste Berufsshow der Welt: die SwissSkills 2018 in Bern, an der die Jugendlichen vom 12. bis zum 16. September vor Ort über 130 verschiedene Berufe live erleben können.

Nebst den Filmen hat Publicis mit Print, OOH sowie diversen Online-und Social-Media-Massnahmen eine multimediale Kampagne realisiert. Ausserdem tritt UBS mit einer starken Stand-Präsenz und zahlreichen Volunteering-Einsätzen von Mitarbeitenden an den SwissSkills 2018 auf.



Verantwortlich bei UBS: Dr. Daniel Fischer (Leiter Marketing Region Schweiz), Sonja Kingsley-Curry (Leiterin Creative Concepts & Campaigns), Markus Egloff (Projektleiter Creative Concepts & Campaigns), Oliver Vedolin (Leiter Content Marketing & Dialogue), Sanja Rikanovic (Digital Marketing Specialist), Joël Frey (Content Marketing Specialist), Mathias Kunz (Messen- und 3D-Specialist); verantwortlich bei Publicis: Jan Kempter (Text), Andrea Klainguti, Marvin Hugentobler (Art Direction), Peter Brönnimann (CD), Meret Lauener, Jacqueline Willimann, Stephanie Galfano (Beratung), Thomas Wildberger (CEO); verantwortlich bei Produktion: Bart Timmer (Regie), CZAR Schweiz (Filmproduktion), Thorne Mutert (Executive Producer), Vincent Taeger, Sandy Blum (Producer), Jingle Jungle (Tonstudio), Yves Bachmann (Fotografie), Visualeyes (Fotoproduktion). (pd/as)