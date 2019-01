Cannes Lions 2019: Die Schweiz hat einen Jury-Platz in Design

von Michèle Widmer

In diesen Tagen ist der Cannes-Lions-Repräsentant Weischer Media auf Werbetour in der Schweiz. Am Montag präsentierte Katharina Schoenauer, Brand Development Cannes Lions Deutschland und Schweiz, Trends und Themen, welche an der Côte d'Azur zu reden geben werden (persoenlich.com berichtete). Die 66. Ausgabe der Werbeweltmeisterschaft findet vom 17. bis 21. Juni 2019 statt.

Bei der Begrüssung strich Schoenauer hervor, dass sich Weischer Media für die Bedürfnisse der Schweizer Werbebranche beim Cannes-Lions-Festival einsetzen wird. «Wir finden nicht alle Entscheide des Festivals gut», sagte sie und rief dazu auf, sich mit Anliegen bei ihr zu melden.

Ein solches Anliegen ist seit zwei Jahren das Thema Juroren. Damals sorgte die Tatsache, dass erstmals in der Festival-Geschichte kein einziger Schweizer in der Fachjury sass, für viel Aufsehen. Der damalige Werber des Jahres und JvM-Kreativchef Dennis Lück drohte sogar einen Aufstand an. Mittlerweile hat sich die Situation wieder etwas entspannt. Im letzten Jahr sass Wirz-Chef Livio Dainese in der Print & Publishing-Jury.

Zusätzlich drei Pre-Jury-Plätze

Wie sich nun zeigt, gibt es auch für diesen Sommer gute Neuigkeiten aus Cannes: «Die Schweiz hat einen Platz in der Fachjury Design», bestätigt Schoenauer auf Anfrage von persoenlich.com. Zudem besetzt die Schweiz drei Pre-Juryplätze in den Kategorien Direct, Brand Experience & Activation und Media. Laut Weischer Media richtet sich die Festival-Direktion bei der Vergabe der Juryplätze danach, wie viele Arbeiten ein Land in welchen Kategorien einreicht und wie viele Löwen schlussendlich gewonnen werden. «Je mehr Einreichungen und Trophäen, desto mehr Juryplätze für das Land», sagt Schoenauer.

Um weitere Schweizer Jurorinnen oder Juroren platzieren zu können, versucht Weischer Media über die festen Juryplätze hinaus geeignete potenzielle Kandidaten für die anderen Kategorien vorzuschlagen. «Manchmal passt es von der Network-/Agenturverteilung und der- oder diejenige wird ausgewählt», sagt Schoenauer und ruft Interessentinnen und Interessenten zu Initiativbewerbungen auf.

Zurzeit läuft das Auswahlverfahren der Juroren. Mitte Dezember hat Weischer Media der Festivaldirektion mögliche Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen. «Als Repräsentant nominieren wir pro Juryplatz drei Leute aus verschiedenen Agenturen und sogar verschiedenen Holdings», sagt Schoenauer. Bis die vier Namen bekannt sind, dauert es noch ein paar Wochen. «Die Juroren werden frühestens Ende März kommuniziert», sagt sie. Es könne aber durchaus auch einmal etwas länger dauern.