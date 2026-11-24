Publiziert am 24.11.2026

Rosarot schafft mit der Funktion eine neue Position in der Geschäftsleitung. Baba soll jene technologischen Möglichkeiten herausfiltern, die für die kreative Arbeit einen Mehrwert bringen, heisst es in der Mitteilung. Zudem soll er die Mitarbeitenden im Umgang mit KI schulen und gemeinsam mit den Teams neue Arbeitsabläufe und Anwendungen entwickeln.

«Gute Ideen entstehen nicht auf Knopfdruck. (…) Was AI aber fundamental verändert, ist die Art, wie wir zu Ideen kommen, sie weiterentwickeln und vor allem realisieren», lässt sich Gründer und Co-CEO René Karrer zitieren. Baba nennt als Einsatzfelder unter anderem die Suche nach Insights und die Filmproduktion. «AI ist kein Ersatz für Kreativität, sondern ein Werkzeug, mit dem wir mehr aus ihr machen können», sagt er.

Baba ist seit Mai 2025 bei Rosarot. Über die Nachfolge in der Kreation will die Agentur «zeitnah» informieren. Zuvor war er Executive Creative Director bei Serviceplan Suisse und hatte leitende kreative Funktionen bei FCB Zürich und Scholz & Friends inne. Er ist Mitglied des ADC Schweiz.

Rosarot ist eine unabhängige Kreativagentur mit Sitz in Zürich. Seit 2007 bietet sie Branding, Kampagnen, Social Media und Performance-Marketing an. (pd/cbe)