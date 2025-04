Republica: Die Sonne ist auch eine Discokugel

Publiziert am 28.04.2025

Als erster Unwetterwarndienst des Landes blickt Wetter-Alarm auf eine 20-jährige Geschichte zurück. Zum runden Jubiläum konzipierte Republica eine mehrstufige Kampagne, die auch jüngere Zielgruppen anspricht, teilt die Kreativagentur mit. Es ist das erste Mal, dass die Marke mit einer Kampagne in Erscheinung tritt.

Im Zentrum stehen Alltagssituationen, in denen das Wetter eine besondere Rolle spielt – etwa beim Wandern, Gärtnern oder beim Feiern unter freiem Himmel. Typische Elemente aus diesen Situationen wurden als detailreiche 3D-Visuals in Form der Wetter-Icons in Szene gesetzt.











Die Kampagne wird mehrstufig als DOOH und auf Social-Media-Kanälen ausgespielt. Dort werden in kurzen aufmerksamkeitsstarken Clips die einzelnen Features der App hervorgehoben. (pd/spo)