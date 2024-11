Migros | Kultur: «Die Spots sind Werbung für Werbung»

Publiziert am 19.11.2024

Während Matthias Ackeret vom Migros-Weihnachtsspot angetan ist, findet Sandra Porchet, dass das Drehbuch nicht so stark ist wie in den früheren Jahren. Die Kampagne beschränkt sich aber bei Weitem nicht auf den Spot, betont sie. Ausserdem sprechen Porchet und Ackeret über die Kulturberichterstattung, die oft von staatlichen Geldern unterstützt wird, und über den kritischen Artikel der NZZ zu diesem Thema.

