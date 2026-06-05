Ob Qualle oder Bananenboot-Sturz: Die von Team Farner konzipierte und umgesetzte Kampagne zeigt auch in diesem Sommer auf humorvolle Weise, was in den Ferien schiefgehen kann – und wie der TCS Reiseschutz in solchen Momenten hilft. Die Familie Turrini steht dabei erneut im Mittelpunkt einer vollintegrierten Kommunikation: D/OOH-Plakate, Social Ads, Video Placements sowie Welcome Ads auf 20 Minuten und Blick greifen ineinander.
Neben den Turrinis treten auch die Case Manager und Ärzte der TCS-Einsatzzentrale in Erscheinung – so zum Beispiel auf einem «Meteo»-Billboard vor und nach der Wettervorhersage auf SRF, RTS und RSI.
Auch erscheinen die Turrinis in einem Direct Mailing, das die Leistungen für fünf Zielgruppen aufschlüsselt. Sie sollen den TCS Reiseschutz als professionelle Notfallorganisation von anderen Reiseversicherungen abheben. Der übergeordnete Claim lautet: «Immer da, wenn Sie uns brauchen.» (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei TCS: Dierk Schehrer (Leiter Marketing Kommunikation), Mike Keller (Leiter Akquisition & Leadmanagement), Sabrina Gartmann (Leiterin Cross-Selling), Fabienne Blaser (Marketing Campaign Manager), Alain Knutti (Digital Campaign Manager), Fabian Burgener (Marketing Performance Manager), Matthias Lanz (Marketing Project Manager); verantwortlich bei Farner | Team Farner: Daniel Jörg (Chief Strategy Officer), Philipp Skrabal (Chief Creative Officer), Jonas Brändli (Head Integrated Campaigning), Claudia Vydrzel (Senior Copywriter), Mathias Kröbl (Senior Art Director), Marion Wehrli (Associate Consultant), Camille Zuber (Senior Consultant), Aleksandar Sofranac (Motion Designer), Manuel Griestock (Art Director), Camila Aguilar (Graphic Designer), Tjabrina Penazzi (DTP), Alex Schmid (Topic Lead Dialog); externe Partner: Addictive Films (Filmproduktion): Stephan Christen (Director & Producer), Neil Stubbings (Regie, Design, Animation CGI).