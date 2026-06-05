Publiziert am 05.06.2026

Ob Qualle oder Bananenboot-Sturz: Die von Team Farner konzipierte und umgesetzte Kampagne zeigt auch in diesem Sommer auf humorvolle Weise, was in den Ferien schiefgehen kann – und wie der TCS Reiseschutz in solchen Momenten hilft. Die Familie Turrini steht dabei erneut im Mittelpunkt einer vollintegrierten Kommunikation: D/OOH-Plakate, Social Ads, Video Placements sowie Welcome Ads auf 20 Minuten und Blick greifen ineinander.

Neben den Turrinis treten auch die Case Manager und Ärzte der TCS-Einsatzzentrale in Erscheinung – so zum Beispiel auf einem «Meteo»-Billboard vor und nach der Wettervorhersage auf SRF, RTS und RSI.

Auch erscheinen die Turrinis in einem Direct Mailing, das die Leistungen für fünf Zielgruppen aufschlüsselt. Sie sollen den TCS Reiseschutz als professionelle Notfallorganisation von anderen Reiseversicherungen abheben. Der übergeordnete Claim lautet: «Immer da, wenn Sie uns brauchen.» (pd/cbe)