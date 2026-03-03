Farner: Die Visite kommt auf die Station Sofa

Publiziert am 03.03.2026

Die Versorgungsform basiert auf «Hospital at Home» und ermöglicht eine medizinische, pflegerische und therapeutische Behandlung auf Spitalniveau im gewohnten Umfeld der Patientinnen und Patienten oder in Institutionen wie Alters- und Pflegeheimen. Die Klinik Arlesheim hat das Konzept im Kanton Basel-Landschaft entwickelt und bietet «Spital zuhause» seit 2022 an, das Kantonsspital Baselland (KSBL) pilotierte es 2025 im Laufental und führt es seither regulär weiter.

Mit der Kampagne informieren die beiden Häuser Bevölkerung und Zuweisende über Funktionsweise, Voraussetzungen und Vorteile der spitaläquivalenten Behandlung zuhause. Strategisch knüpft die Kommunikation an das Spannungsfeld zwischen medizinischer Sicherheit und emotionaler Geborgenheit an: Das Spital steht für Kompetenz, das Zuhause für Nähe, Selbstbestimmung und Ruhe, «Spital zuhause» verbindet beide Ebenen.

Die Leitidee «Willkommen auf der Station …» überträgt diese Verbindung in eine einfache Klammer und ergänzt den Spitalbegriff um Wörter wie Freundschaft, Familie oder Sofa, die für eine Behandlung im vertrauten Umfeld stehen. Visuell setzt die Kampagne auf alltägliche Situationen statt auf eine klinische Ästhetik, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ausgespielt wird die Kampagne als DOOH- und OOH-Präsenz im Laufental und in der Region Arlesheim sowie über Social Media; konzipiert und umgesetzt wurde sie von Farner Basel unter der Leitung des Vereins Hospitales. (pd/cbe)