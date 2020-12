Ferris Bühler Communications: Die Welt ruft an – die Schweiz geht ran

«The World is Calling»: Mit dieser Idee konnte die Badener Storytelling-Agentur Ferris Bühler Communications die Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas für sich gewinnen. Das kreative Konzept von Ferris Bühler Communications stützt sich auf die neue Normalität, welche die Corona-Pandemie erschaffen hat und macht digitale Nähe trotz Social Distancing möglich, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Lockdowns, Versammlungsverbote und Isolation hätten den zwischenmenschlichen Austausch von persönlichen Begegnungen auf digitale Plattformen verschoben. Solidarität werde heute virtuell ausgedrückt, auch über Landesgrenzen hinweg. Warum also nicht diesen neuen Weg nutzen, um Menschen in Not eine Stimme zu geben? So kreierte Ferris Bühler Communications laut Mitteilung ein Storytelling-Konzept rund um reale Videocalls aus aller Welt, in welchen in Armut lebende Menschen ihre persönliche Geschichte erzählen und den Zuschauer auffordern, sie in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen. Mit der Idee konnte Helvetas von der aktuellen Solidaritätswelle und dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Welt profitieren und während der Spendenzeit rund um Weihnachten Aufmerksamkeit für ihre Projekte generieren.

Emotionale Videocalls mit persönlichen Geschichten

Für die Kampagne aktivierte Helvetas ihr weltweites Netzwerk und suchte vier Protagonisten mit Geschichten, welche stellvertretend für Menschen in Entwicklungsländern stehen. Die Wahl fiel auf Tomatenzüchterin Yoda Rasmata aus Burkina Faso, den jungen Alpha Sety aus Tansania, Näherin Roline aus Madagaskar und Ladenbesitzerin Pabisara Kandel aus Nepal. Sie alle produzierten mit der Unterstützung von lokalen Hilfswerken Videos mit ihren eigenen Geschichten, die danach von Ferris Bühler Communications weiterverarbeitet wurden.



Der emotionale Spendenaufruf mit den Worten «Sie haben einen Anruf aus …» ist seit Dezember in allen öffentlichen Verkehrsmitteln der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) mit Flyern und Plakaten präsent, gespendet werden kann via Twint oder Einzahlungsschein. Gleichzeitig läuft eine Online-Kampagne mit diversen animierten Visuals, welche die User zum Zuhören und Hinschauen auffordert. Ferris Bühler Communications ist verantwortlich für die inhaltliche und grafische Umsetzung aller Offline- und Online-Assets in mehreren Sprachen.



Als Höhepunkt inszenierte die Agentur einen PR-Stunt, bei welchem die Videocalls direkt die Menschen an der Zürcher Bahnhofstrasse während ihren Weihnachtseinkäufen «erreichten und entsprechend berührten», wie es weiter heisst. Das davon produzierte Video- und Bildmaterial wird nun für die Kommunikation und Medienarbeit verwendet.



Verantwortlich bei Helvetas: Gabriella Brändli Ortiz (Performance Marketing Manager E-Mail and Automations), Monika Brunner (Co-Head Marketing & Fundraising), Monica Meuli (Marketing Manager Direct Mail), Christina Meyer (Performance & Campaign Manager), Petra Weber (Co-Head Marketing & Fundraising), Matthias Herfeldt (Head Communications), Katrin Hafner (Medienverantwortliche / Coordinator Media Relations); verantwortlich bei Ferris Bühler Communications: Annina Steffen, Olga Cudakova, Larissa Eichin; Video- und Fotoproduktionen: Freshcom, Tyro Media Group. (pd/cbe)