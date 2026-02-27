Ad School: Diese 21 Studierende sind zertifiziert

Publiziert am 27.02.2026

Beim siebten Lehrgang der Ad School in Zürich haben 21 Teilnehmende ihre Zertifikate erhalten. Die Zertifikatsverleihung fand am Donnerstag in der ADC Galerie statt. Die Absolventinnen und Absolventen erhielten das Ad-School-Zertifikat sowie das «Certificate of Advanced Studies Kreation und Strategische Planung» der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. Drei Teams wurden prämiert: eines mit Gold und zwei mit Silber, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Die Abschlussarbeiten basierten auf einem Briefing der Migros Supermarkt AG zur Entwicklung einer Kommunikationsstrategie für Migros Mobile. Die Teams präsentierten vor einer Jury aus Ad-School-Schulrat und Migros-Vertretern. Schulratspräsident Gordon Nemitz kommentierte: «Dieser Jahrgang war unglaublich stark. Die Studierenden haben es dem Schulrat und unserem Abschlussarbeitssponsor Migros wirklich schwer gemacht, die beste Arbeit zu küren. Dieses hohe Niveau hat somit auch dazu geführt, dass wir zwar keine Bronze-, dafür aber zwei Silber-Auszeichnung verliehen konnten.»

Die prämierten Abschlussarbeiten und Teams:

Gold für «Migros Mobile. Verbindet dich mit dim Alltag.»



Silber für «Gekommen, um zu bleiben.»



Silber für «Das fairste Abo der Schweiz.»

Die Absolvierenden der Ad School 2025:

Vertiefung Strategie: Samira Ciraci, Deborah Lanz, Ann-Christine Lindner, Philipp Sträuli, Anina Trachsler.

Vertiefung Kreation: Paula Da Weibel, Stéphanie Frey, Raphael Hirt, Josephine Jeanguenin, Jan Kempen, Vanessa Kesselring, Rahel Manser, Ramón Maurer, Gvozden Milosevic, Michelle Müntener, Mehmet Odabas, Jil Pettenhofer, Lukas Schnider, Stephanie Steimer, Marco Weber, Jona Wetter.

Der nächste Lehrgang startet im August 2026. Die Ad School wird von Leading Swiss Agencies (LSA) und ADC Switzerland getragen. (pd/cbe)